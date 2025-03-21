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أمطار متوسطة تضرب مرسى مطروح فجرا وانخفاض حاد بدرجات الحرارة (صور)

أمطار مرسى مطروح
أمطار مرسى مطروح اليوم، فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح.

أمطار متوسطة على مرسى مطروح

والتقت عدسة "فيتو" صور من شوارع مرسى مطروح ورصدت حالة الطقس والأجواء بالمدينة تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة ونشاط الرياح.

وشهدت سماء مطروح غيومًا ووجودًا للسحب بشكل كثيف، مع هطول الأمطار تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والتي وصلت لـ11 درجة مئوية درجة الحرارة الصغرى.

الأرصاد تعلن انخفاضًا جديدًا بدرجات الحرارة ورياح

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

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