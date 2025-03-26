استياء محافظ دمياط من المشاهد العشوائية بمدخل كفر البطيخ والطريق الرئيسي (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية مسائية بمدينة كفر البطيخ، تفقد خلالها الأوضاع التنظيمية بالمدينة، حيث لاحظ انتشار الإشغالات والمخالفات بمدخل المدينة والطريق الرئيسي، مما أدى إلى ظهور المنطقة بشكل غير منظم وعشوائي.

وأبدى المحافظ استياءه الشديد من هذه المشاهد التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.

المحافظ دمياط في جولة مسائية بمدينة كفر البطيخ، تفقد خلالها الأوضاع التنظيمية بالمدينة

توجيهات صارمة لإزالة الإشغالات وتنظيم المرور

وخلال الجولة، شدد محافظ دمياط على رفع جميع الإشغالات الموجودة بالطرق العامة، وإزالة المخلفات المتراكمة التي تعيق الحركة وتؤثر على البيئة العامة. كما أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين، خاصة فيما يتعلق بمركبات التوكتوك غير المرقمة، حيث وجه بضرورة ترقيمها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المركبات المخالفة لضمان تنظيم المرور وتقليل الفوضى المرورية.

دراسة إنشاء موقف حضاري لتنظيم النقل

وفي إطار سعي المحافظة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وجه المحافظ بدراسة إمكانية توفير مكان مناسب لإقامة موقف حضاري لتنظيم حركة النقل بالمدينة، بما يساهم في تسهيل حركة المركبات والحد من التكدس العشوائي.

متابعة دورية لتنفيذ القرارات

أكد المحافظ أن جولاته الميدانية ستتواصل لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، مشددًا على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ قرارات إزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط الحضاري في المدينة، لضمان توفير بيئة نظيفة ومنظمة للمواطنين.

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