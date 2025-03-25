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رياضة

تصفيات كأس العالم، جزر القمر يتقدم على تشاد بهدف في الشوط الأول

منتخب جزر القمر،
منتخب جزر القمر، فيتو

تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب جزر القمر على نظيره تشاد، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز منتخب جزر القمر هدفه في الدقيقة 24 عن طريق رفيقي سعيد، في شوط أول شهد سيطرة كاملة من أصحاب الأرض جزر القمر.

 

غانا يعزز صدارته للمجموعة بثلاثية في شباك مدغشقر

وضمن نفس المجموعة، فاز منتخب غانا على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بهذه النتيجة يعزز منتخب غانا صدارته للمجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يأتي منتخب مدغشقر في المركز الثاني برصيد 10 نقاط. 

ويلعب منتخبات غانا ومدغشقر بمجموعة تضم كلا من: غانا، مدغشقر، جزر القمر، مالي، إفريقيا الوسطى، تشاد. 

 

إفريقيا الوسطى يتعادل مع مالي سلبيا

وفي نفس المجموعة تعادل منتخب مالي مع نظيره جمهورية إفريقيا الوسطى، سلبيًّا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مالي للنقطة 9 في المركز الثالث، كما رفع منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى رصيده للنقطة 5 في المركز الخامس.

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