رسالة وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر بعد الاقتراب من التأهل لكأس العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر بعد الفوز على سيراليون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ليواصل المنتخب صدارته للمجموعة ويقترب خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التأهل للمونديال.

حيث حرص وزير الشباب والرياضة على التواجد في مقصورة استاد القاهرة لمؤازرة منتخب مصر خلال مشواره في التصفيات لكأس العالم وتذليل كل العقبات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال المباراة، وروحهم القتالية، لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة ويعززون من فرص تأهلهم لكأس العالم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن المنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التأهل، بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب، والدعم المستمر من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم حريصة على توفير كافة الإمكانيات لضمان أفضل إعداد ممكن للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الجماهير المصرية تعقد آمالًا كبيرة على هذا الجيل من اللاعبين لتحقيق إنجاز جديد في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على حسم بطاقة التأهل رسميًا في الجولات القادمة، داعيًا الجميع إلى مواصلة الدعم والمؤازرة للفريق في مشواره نحو المونديال.

وفاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عغن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

فيما تواجد على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل

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