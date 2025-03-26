مصرع عامل دهسته سيارة طائشة في أكتوبر

لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من منطقة أكتوبر.

وتواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الخدمات المرورية جهودها لضبط سائق السيارة التي دهست المجني عليها ولاذات بالفرار.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد فيه بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووفاة شخص، على الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث رفقة سيارة إسعاف.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع عامل، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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