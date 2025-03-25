الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

عقوبة منتظرة على مصطفى محمد لانفعاله بعد تغييره أمام سيراليون

مصطفى محمد،فيتو
مصطفى محمد،فيتو

منتخب مصر، أثار انفعال وغضب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، استياء الجهاز الفني الفراعنة بقيادة حسام حسن،عقب تغييره بمباراة منتخب مصر أمام سيراليون ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

 

ورصدت عدسات الكاميرا انفعال وغضب مصطفى محمد والتي ستؤدي إلى توقيع عقوبات على اللاعب خاصة أنه تلفظ بلفظ خارج.

 

وفاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع  بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45. 

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عغن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني. 

 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:  محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاتة - نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

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