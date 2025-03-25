الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

منتخب مصر يبحث عن الهدف الأول أمام سيراليون بعد 30 دقيقة

منتخب مصر
منتخب مصر

منتخب مصر، يتعادل منتخب مصر سلبيا مع  نظيره منتخب سيراليون، بدون أهداف بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء الذي يجمع بينهم الآن على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:  محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل

الفوز يقرب منتخب مصر من كأس العالم

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بإستاد القاهرة، ويملك حظوظ كبيره للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

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