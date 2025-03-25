الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب ليبيا، فيتو
منتخب ليبيا، فيتو

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026، يحل منتخب ليبيا ضيفا أمام نظيره الكاميرون على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون،  مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم

 

وسيتم بث مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم عبر شبكة قنوات SSC، حيث ستنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة SSC Extra 1، التي تمتلك حقوق البث الحصري لعدد من مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

 

القناة الناقلة لمباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم

ويقدم موقع فيتو بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026
 

موعد مباراة الكاميرون وليبيا في تصفيات كأس العالم


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الكاميرون وليبيا في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب ليبيا والكاميرون 

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، حصدهم من انتصارين وثلاثة تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة، بينما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، جمعهم من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.


وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل مباشرة إلى المونديال المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة إضافية من التصفيات القارية.

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الكاميرون وليبيا الكاميرون وليبيا تصفيات كأس العالم موعد مباراة الكاميرون وليبيا مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون

مواد متعلقة

"بث مباشر"، مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم جنوب إفريقيا يفوز على بنين بثنائية

كأس عاصمة مصر، المصري والبنك الأهلي يتعادلان إيجابيا 1-1

كأس عاصمة مصر، تعادل البنك الأهلي والمصري 1-1 بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، أوفا يقود إنبي أمام فاركو

أحمد ياسر ريان يقود هجوم البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى كأس عاصمة مصر 

كاس عاصمة مصر، ايبوكا وبابا بادجي يقودان هجوم المصري أمام البنك الأهلي

الصراع مشتعل والبنك الأهلي في الصدارة، ترتيب المجموعة الثانية بكأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

"بث مباشر"، مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتؤيد قرارات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف نفوز بليلة القدر؟، نصائح ذهبية من عالم أزهري للفوز برضاء الرحمن

مع الزاهدين، شريح القاضي

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية