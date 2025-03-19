منتخب الكاميرون يتعادل سلبيا مع إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026

انتهت مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره إيسواتيني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مبومبيلا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

ويتواجد منتخبي الكاميرون وإيسواتيني في المجموعة الرابعة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 رفقة كل من؛ ليبيا والرأس الأخضر وأنجولا وموريشيوس.

ترتيب المجموعة الرابعة

الكاميرون 9 نقاط

ليبيا 7 نقاط

الرأس الأخضر 7 نقاط

أنجولا 6 نقاط

موريشيوس 4 نقاط

إيسواتيني نقطة

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