الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الكاميرون يتعادل سلبيا مع إيسواتيني في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الكاميرون،
منتخب الكاميرون، فيتو

انتهت مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره إيسواتيني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مبومبيلا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

ويتواجد منتخبي الكاميرون وإيسواتيني في المجموعة الرابعة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 رفقة كل من؛ ليبيا والرأس الأخضر وأنجولا وموريشيوس. 

ترتيب المجموعة الرابعة 

الكاميرون 9 نقاط  

ليبيا 7 نقاط 

الرأس الأخضر 7 نقاط 

أنجولا 6 نقاط  

موريشيوس 4 نقاط  

إيسواتيني نقطة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الكاميرون الكاميرون ايسواتيني كأس العالم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم

مواد متعلقة

منتخب تونس يفوز خارج ملعبه على ليبيريا 0/1 في تصفيات كأس العالم 2026

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بطنطا

القبض على 16 شخصا بتهمة التشاجر في قنا

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

مدبولي يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار دولار

الصحة: خصم شهر من رئيسة التمريض بمستشفى سوهاج وإنذار 8 مستشفيات لضعف مكافحة العدوى

رئيس مدينة دشنا يروي تفاصيل حادث الاعتداء عليه في قنا (فيديو)

منوعات

المزيد

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

مفتي الجمهورية يوضح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

مع الزاهدين.. مالك بن دينار

المزيد
الجريدة الرسمية