بعد الحكم بالإعدام، محطات في قضية مقتل شاب بالشرقية

في شهر أكتوبر من العام الماضي 2024 شهد مركز أبو كبير محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب عشرينى يدعي “إبراهيم.ف” 22 عاما مقيم بالمنشية الجديدة بدائرة مركز شرطة أبوكبير، لكن ما قصة القتل.

من آخر الأحداث، التصديق على قرار مفتى الديار المصرية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة الساعات الماضية بالإعدام شنقا علي كهربائي لاتهامه بقتل جاره بمركز أبو كبير بعد ورود الرأي من مفتي الديار المصرية.

في انتظار عشماوي،احالة المتهم بانهاء حياة جاره لفضيلة مفتى الجمهورية

وأحالت محكمة جنايات الزقازيق في 29 يناير الماضي أوراق كهربائي لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه لإدانته بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات بينهما وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته محدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيق.

تفاصيل جريمة بشعة هزت ابوكبير

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالى بوفاة “إبراهيم.ف”22 عاما مقيم المنشية الجديدة بدائرة مركز شرطة أبوكبير (تعدى اخرين).

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين قيام المتهم “محمد.ع” بقتل المجني عليه عمدا إثر خلاف بينهما،حيث طعن المتهم المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته، ولاذ بالفرار من المكان قبل ان تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة،وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات ثم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

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