المتهم بقتل شقيقه وأبنائه أمام جنايات الزقازيق: كنت بدافع عن نفسي (فيديو)

قال محمد عبد المنعم المتهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه بكفر الأعصر التابعة لمركز ابوكبير محافظة الشرقية، أمام المحكمة: "مكنتش أقصد أقتل شقيقي وأبنائه.. أنا كنت بدافع عن نفسي بس لأنه تشاجر معايا..ومعرفش حصل أية بعدها".

تأجيل محاكمة سفاح الشرقية لجلسة 28 أبريل

وأجلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة المتهم بقتل شقيقه واثنين من أطفاله خنقا، والشروع في قتل زوجته بمنزلهم الكائن مركز أبو كبير، ليوم 28 أبريل لحين انتداب محامي للدفاع عن المتهم.

تفاصيل قضية هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد. أ" 48 عاما، يعمل مدرب قيادة سيارات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "بلال" 45 عاما، وطفليه "عبدالرحمن" 4 أعوام، و"حور" 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه إثر خلافات ميراث بمركز أبو كبير.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وتبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته بها ألا وهو ماركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

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