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ملفات وحوارات

في انتظار عشماوي، التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد جاره في الشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية خلال العام المنقضي 2024 حين أقدم كهربائي على إنهاء حياة شاب بسبب خلافات سابقة بينهما خلال شل حركته، وانهال عليه طعنا بانحاء متفرقة بالجسد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

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تفاصيل جريمة بشعة هزت ابوكبير

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالى بوفاة “إبراهيم.ا” 22 عاما مقيم المنشية الجديدة بدائرة مركز شرطة أبوكبير (تعدى اخرين).

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين قيام المتهم “محمد.ع” بقتل المجني عليه عمدا إثر خلاف بينهما،حيث طعن المتهم المجنى عليه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته، ولاذ بالفرار من المكان قبل ان تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه. 

التصريح بدفن جثة شاب قُتل على يد أخر في أبو كبير

وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة،وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه وحبس المتهم علي ذمة التحقيقات ثم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا بالسلاح الأبيض الذي كان بحوزته محدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيق.

قرار محكمة جنايات الزقازيق

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس المحكمة الساعات الماضية أوراق كهربائي لمفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه من عدمه لإدانته بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات بينهما وحددت هيئة المحكمة جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم.

عقوبة القتل العمد

تنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري على أن "من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام".

أما إذا لم يكن القتل مع سبق الإصرار والترصد، بل كان بمجرد العمد، فتنص المادة 234 من قانون العقوبات على أن "من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

ويعتبر القتل العمد من أشد العقوبات في القانون المصري، ويرجع ذلك إلى خطورة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع.

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