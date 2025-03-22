جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب الشرقية لـ 24 مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم السبت محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب وسط مقابر قرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا إلى 24 مايو المقبل.

جريمة بشعة تهز ههيا..مقتل شاب بمقابر بقرية الزرزمون في الشرقية

ترجع أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام المنقضي 2024 عندما احالت النيابة العامة بالشرقية المتهم "محمد.س"18 عاما مقيم قرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل المجنى عليه "أسامة عصام أحمد".

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكش أمرالإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قام بقتل المجني عليه "أسامة عصام" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وما ان ظفر به سدد إليه ثلاث طعنات استقرت بأماكن متفرقة بجسد المجنى عليه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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