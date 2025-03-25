رامي عياش يكشف سر غيابه عن جنازة أحمد عدوية

أكد الفنان اللبناني رامي عياش، أن عدم تمكنه من حضور جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية لأنه كان مشغولًا في ذلك الوقت، ولم تسنح له الفرصة لتقديم واجب العزاء شخصيًا، موضحًا أنه كان يود أن يكون من أوائل الحاضرين في الجنازة، نظرًا لمكانة عدوية الكبيرة في قلبه.

رامي عياش: أحمد عدوية كان أبا روحيا لي

وأضاف الفنان رامي عياش، خلال لقائه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يعتبر الفنان أحمد عدوية أخًا كبيرًا وأبًا روحيًا، قائلًا: “لكن كما يقولون، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، للأسف، لم أتمكن من التواجد”.

رامي عياش: رحيل أحمد عدوية ترك فراغا كبير في الساحة الغنائية

وأوضح: أنه قدم واجب العزاء لاحقًا وتواصل مع عائلة الفنان الراحل، مشيدًا بمسيرة عدوية الفنية، وأنه ترك فراغًا كبيرًا في الساحة الغنائية المصرية لا يمكن لأي فنان أن يملأه بسهولة.

وتابع:"أنا على اتصال دائم مع أسرة الفنان أحمد عدوية وبتمنى التوفيق لكل عائلته بمسيرتها الفنية"، كاشفًا عن كواليس تعاونه مع أحمد عدوية في أغنية "الناس الرايقة"، موضحًا أن الأمر تم الصدفة، حيث كان هناك جلسة مع الملحن محمد يحيى، الذي عرض عليه عدة أغنيات لكنه لم يجدها مناسبة لأسلوبه الغنائي، مضيفًا: "وعندما استمع إلى كلمات الموال، أصرّ على تقديمه رغم أنه كان لونًا مختلفًا عما اعتاده، ثم جاءت فكرة إضافة صوت أحمد عدوية للأغنية، الحمد لله، الأغنية كسّرت الدنيا، وأنا بحبها جدًا."

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