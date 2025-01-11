السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نجل أحمد عدوية يطرح فيديو يشمل جميع أغاني والده على يوتيوب

احمد عدوية.فيتو
احمد عدوية.فيتو

طرح النجم محمد عدوية فيديو مجمع لأغانى والده نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وشمل الفيديو مقاطع من أغاني المطرب الراحل التى اشتهر بها في مسيرته الغنائية الناجحة، باعتباره واحدا من أساطير الغناء في مصر والوطن العربي.

يذكر أن أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية رحل عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب البسيط القريب من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو" وغيرها الكثير، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال

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