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رياضة

وصول حافلة منتخب مصر لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة سيراليون

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، وصلت حافلة منتخب مصر الأول لكرة القدم، لاستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

أرقام منتخب مصر وسيراليون قبل مواجهة الليلة

وخاض منتخب مصر 5 جولات في تصفيات المونديال حتى الآن، حقق خلالها الفوز في 4 مباريات وحـسم التعادل لقاء وحيد.

لم يسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة حتى الآن.

وسجل لاعبو المنتخب المصري، 13 هدفًا في مشوار التصفيات، بينما تلقت مرماهم هدفين فقط.

كما أن هداف تصفيات كأس العالم بنسختها الحالية، هو محمد صلاح برصيد 6 أهداف.

في المقابل لعب  منتخب سيراليون، 5 مواجهات، انتصر في جولتين وتعادل مثلهما، وخسر مباراة وحيدة.

وأحرز لاعبوه 7 أهداف، واهتزت شباكه بـ 6 أخرين.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون 


ويمكن لعشاق الفراعنة مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وخاصة قناة ON SPORT 1.

 

توسيع الفارق مع بوركينافاسو

منتخب مصر يدخل لقاء الليلة أمام سيراليون رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة عشر والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، إلى جانب توسيع الفارق مع منتخب بوركينافاسو، الذي حقق الفوز في الجولة السادسة على غينيا بيساو، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ليستمر في مطاردة الفراعنة على بطاقة التأهل.

 

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بإستاد القاهرة، ويملك حظوظ كبيرة للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

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