معجزات الرسول.. إخباره عن أول أهله لحوقا به

المعجزات هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي مرسل ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته.

ومن تلك المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء والمرسلين؛ سلب خاصية الإحراق للنار حين ألقي إبراهيم، عليه السلام، فيها فلم يحترق؛ قال تعالى: "قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ". (الأنبياء: 69).

وضرب سيدنا موسى، عليه السلام، البحر بعصاه فتجمع الماء على طرفيه حتى صار كالجبل، وصار البحر يبسًا في طريق موسى ومن آمن معه؛ قال تعالى: "فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ". (الشعراء: 63)، إلى أن قال تعالى: "وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ". (الشعراء: 66)، فنَجَّا اللهُ سيدَنا موسى والمؤمنين، وأغرق فرعون وقومه بإعادة مياه البحر كما كان، وغير ذلك من المعجزات لسائر الأنبياء والمرسلين.

وقد خصَّ اللهُ، تعالى، خاتَمَ النبيين، صلى الله عليه وسلم، بالكثير من المكرمات والمعجزات.

وقد وردت في القرآن الكريم معجزات حسية للنبي، صلى الله عليه وسلم، ومعجزات أخرى وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

نتناول بعضًا من معجزات الرسول، صلى الله وعلى آله وصحبه، وسلم، في هذه الحلقاتِ خلال شهر رمضان المبارك.

إخباره عن أول أهله لحوقا به

مِن أبلغ معجزات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، إخباره عن أول أهله لحوقا به عند بارئه، عز وجل.

فعن السيدة عائشة، رضي الله عنها، قالت: اجتمع نساء النبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا، فبكت فاطمة، ثم إنه سارَّها، فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيكِ، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن، فقلت لها حين بكت: أخصَّك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بحديثه دوننا، ثم تبكين؟! وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لكِ، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني، فقال: ألا ترضيْن أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟!، فضحكت لذلك.

كان انتقال سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرفيق الأعلى، هي الحدث الأهم في سيرته، إذ بذلك انقطعت النبوات، وانقطع خبر السماء، ووحي الله عن الأرض.

وكان للسيدة فاطمة الزهراء، رضي الله عنها، موقف مع أبيها، صلى الله عليه وسلم، في مرضه الذي انتقل فيه، أظهر علو منزلتها، وشدة حب النبي، صلى الله عليه وسلم، لها، وحبها له، وفيه كذلك معجزة نبوية.

فقد أسرَّ رسول الله، صلى الله علي وآله وسلم، خبر انتقاله إلى الرفيق الأعلى، لابنته فاطمة، رضي الله عنها، وحدها، صراحة ومشافهة دون غيرها، فبكت، ثم أَسرَّ إليها ثانية بعد حُزنها على سماع خبر فِراقه، بأنها ستكون أول أهله لحوقًا به، فَسُرَّتْ بذلك وضحكت.

كانت السيدة فاطمة، رضي الله عنها، تشاهد وتشعر بالألم والمعاناة التي يشعر بها سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، في مرضه الذي انتقل فيه، وقد دفعها ذلك كما في رواية البخاري أن تقول: "واكرب أباه"، فعن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: "لما ثقل النبي، صلى الله عليه وسلم، جعل يتغشاه، فقالت فاطمة: واكرب أباه، فقال لها، صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم".

معجزتان لرسول الله

وتمثلت المعجزة في إخباره، صلى الله عليه وسلم، عن أمر غيبي مستقبلي لم يحدث بعد، وهو إخبار ابنته السيدة فاطمة، رضي الله عنها، بأنها أول من يلحقه بعد موته، وذلك في قولها، رضي الله عنها، عما أسرها وأخبرها به الرسول، صلى الله عليه وسلم: "ثم سارَّني فأخبرني أني أول من يتبعُه من أهله، فضحكتُ".

روى النووي في شرحه لصحيح مسلم: "وفي الحديث إخباره، صلى الله عليه وسلم، بما سيقع، فوقع كما قال، فإنهم اتفقوا على أن فاطمة، عليها السلام، كانت أول من مات من أهل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، بعده حتى من أزواجه".

وأوضح: "هذه معجزة ظاهرة له، صلى الله عليه وسلم، بل معجزتان، فأخبر ببقائها بعده، وبأنها أول أهله لحوقا به، ووقع كذلك، وضحكت سرورا بسرعة لحاقها، وفيه إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.