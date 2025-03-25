رئيس جهاز العاشر من رمضان يجتمع بالشركات المنفذة لمشروعات المرافق والطرق والكهرباء

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المرافق والطرق والكهرباء بالمنطقة الصناعية الثقيلة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على معايير الجودة والالتزام بالخطط الزمنية.

جاء الاجتماع بحضور دكتور مهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز،للمناطق الصناعية والمرافق، والمهندسة سمر رأفت، مدير إدارة المرافق الصناعية، والمهندس محمد السيد، معاون رئيس الجهاز، حيث ناقش الحضور مستجدات المشروعات وآليات تسريع وتيرتها.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تعزيز البنية التحتية وجاهزية المنطقة لاجتذاب استثمارات صناعية جديدة. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف لتذليل العقبات وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

هذا ويواصل جهاز المدينة متابعة المشروعات التنموية ضمن خطته الاستراتيجية لتعزيز مكانة العاشر من رمضان كقلعة صناعية رائدة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقًا من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم أعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظًا على الثروة العقارية.

والتقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، مسئولي شركة Big العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجالات التنمية العمرانية، بهدف بحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي الشركة، موضحًا أن هناك دعمًا كاملا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، ولا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، الأجيال المختلفة للمدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وما تم ويجري تنفيذه من مشروعات بتلك المدن.

وأعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم باللقاء، وقدموا عرضًا بشأن سابقة عملهم في عدد من المدن حول العالم منذ 2015، والعمل في مجالات الإسكان والمباني الإدارية والأبراج والفنادق والمباني الرياضية وإنشاء أنظمة الحماية، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتخطيط المدن، وبناء مباني منخفضة التكاليف، وتجارب استغلال مختلف المساحات بمواقع العمل، وإنشاء البنية الأساسية المستدامة.

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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