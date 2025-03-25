للفائزين بالقرعة، خطوات استلام شقق الإسكان المتميز

انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا من القرعة العلنية لشقق الإسكان المتميز والسابق طرحها بعدد من المدن الجديدة.

ومن المقرر بدء تسليم الشقق للحاجزين وتضمن الطرح الأخير المدن التالية:

دمياط الجديدة:

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م

ونستعرض خطوات استلام الشقق:

أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد.. في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

2. ســـــــــــــــــــــــــــــداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.

3. ســــــــــــــــــــــــــــداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة.

4. ســـــــداد صيانة الســـــــــنة الأولى 1% من قيمة الوحدة.

5. تحرير شيكات للأقساط المتبقية 12 أو 20 أو 28 على حسب سنوات التقسيط

على أن يكون لدى الحاجز حساب فى أى بنك ودفتر شيكات

( مع العلم بأن شيكات البنوك الأخرى بخلاف بنك الإسكان تحتاج لصحة توقيع بعد التوقيع على الشيكات )

6. التوقيع على العقد

بالاضافة للرسوم الآتية شاملة الضريبة:

7. ثـمــن عــداد المــــــــــــياه 3714 جنيها

8. رسم شــــــــــــــــبكة الغاز 7000 جنيه ( للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة ).

9. رسم عقد الــوحـــــــــــــدة 2289 جنيها

10. طلب توصيل عداد كهرباء 247 جنيها

11. استلام خطاب من البنك موجه لجهاز مدينة المنصورة الجديدة لتسليم الوحدة + إيصالات السداد



ثانيا: التوجه لمقر جهاز المدينة

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

2. صور إيصالات.

3. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

استلام خطاب موجهة لمسئول الاستلام بالموقع



ثالثا: التوجة للموقع: لمعاينة الوحدة والاستلام

العودة للمركز التكنولوجى لاستلام لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطابات المرافق موجه ( لادارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).



فى حال الوكيل:

1. التوكيل متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة والاستلام

2. يجب احضار صورة بطاقة الحاجز وزوجته علاوة على صورة بطاقة الوكيل

3. يتم تسليم اصل التوكيل للبنك واصل توكيل آخر للجهاز

ــ يلزم شهادة سريان للتوكيل الذى مر عليه أكثر من 3 اشهر.

نموذج استرشادى لتوكيل استلام

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