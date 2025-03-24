الزمالك يغري نجمه الشاب بالاحتراف الخارجي حال تجديد عقده

قدم مسئولو نادي الزمالك، وعدا لمحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بمنحه فرصة الاحتراف وذلك لتشجيعه على تجديد عقده.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب تجديد عقده حتى الآن بحثا عن فرصة الاحتراف في أوروبا.

ويحق لمحمد السيد التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في شهر يناير المقبل وهو ما يقلق الزمالك خاصة أن اللاعب قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية رغم صغر سنه.

محمد السيد لاعب الزمالك

وعلمت فيتو أن مسئولي الزمالك عرضوا على محمد السيد تجديد عقده مع منحه فرصة الاحتراف الأوروبي كما يرغب اللاعب مع أول عرض يناسب الأبيض.

وتعقد لجنة التخطيط جلسة مع محمد السيد خلال الأيام المقبلة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر غد الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

فاز فريق بتروجت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على إستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.

- سموحة.

- مودرن سبورت.

- بتروجيت.

- الجونة.

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