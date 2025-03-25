بتواجد بنتايج ومصدق، الزمالك يستقبل قنصل السفارة المغربية بالقاهرة

استقبل نادي الزمالك، مساء الإثنين السيد جمال الزهيري قنصل السفارة المغربية بالقاهرة، في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

وكان في استقبال القنصل، شريف منير، مدير العلاقات العامة بالنادي، ورافقه في جولة تفقد خلالها مختلف منشآت النادي، ومن بينها متحف نادي الزمالك، الذي أشاد القنصل بمحتوياته وبتاريخ النادي وبطولاته.

وخلال الزيارة، التقى القنصل بالثنائي المغربي محمود بنتايج وصلاح مصدق لاعبًا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وتبادل معهما الحديث، معربًا عن تقديره لأدائهما مع القلعة البيضاء.

وفي ختام الزيارة قام شريف منير مدير العلاقات العامة بإهداء السيد جمال الزهيري درع نادي الزمالك وقميص الفريق، تعبيرًا عن تقدير النادي لهذه الزيارة.

وأعرب القنصل المغربي عن سعادته بزيارة نادي الزمالك، مشيدًا بما شاهده من تطور في منشآت النادي، وأكد على عمق العلاقات الأخوية والرياضية بين مصر والمغرب.

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