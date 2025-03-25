الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أصالة تحيي حفلا في القرية العالمية بدبي 6 أبريل

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

تحيي المطربة السورية أصالة حفلا في القرية العالمية بدبي يوم 6 أبريل المقبل.

 

ويقام الحفل على خشبة المسرح الرئيسي بالقرية العالمية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

أغنية ممنوع

 

وفي وقت سابق طرحت شركة روتانا أغنية “ممنوع” أحدث أغنيات المطربة السورية أصالة.


وطرحت روتانا الأغنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

جائزة الفنانة المفضلة

 

وفازت الفنانة السورية أصالة نصري مؤخرا، بجائزة الفنانة المفضلة، متفوقة على شيرين عبد الوهاب وأنغام وإليسا.

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اصالة المطربة السورية اصالة دبي أبو ظبي

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