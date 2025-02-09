فرقة ميامي تفتتح حفل القرية العالمية في دبي بأغنية في حب الإمارات (فيديو)

تألقت فرقة ميامي خلال حفلها المقام في القرية العالمية بمدينة دبي بدولة الإمارات.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية في حب الإمارات، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حضر بأعداد غفيرة.

أجمل بداية لحفل الليلة مع فرقة ميامي في القرية العالمية بأغنية في حب الإمارات 😍 🇦🇪#روتانا_لايف@MiamiBandKW @GlobalVillageAE pic.twitter.com/oYGRXlDcK7 — Rotana Live (@RotanaLive) February 9, 2025

حفلات دبي

كانت مدينة دبي شهدت مؤخرا سلسلة من الحفلات الضخمة من بينها حفل الفنانة السورية أصالة، والفنان العراقي ماجد المهندس.

وكذلك شهدت دبي حفلا للفنانة اللبنانية إليسا، والفنان مروان خوري، وعدد آخر من المطربين.

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