خبير قانون دولى: الترحيل القسري تحت ستار الهجرة الطوعية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن سعى إسرائيل إلى إنشاء ما تسميه "وكالة للهجرة الطوعية" بهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يعد خطوة تفتقر إلى أي أساس قانوني ، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.



إسرائيل تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها تحت غطاء “الاختيار”

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هذه الممارسة، التي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها تحت غطاء "الاختيار الطوعي"، تتعارض مع المادة 49 من الاتفاقية، التي تحظر صراحةً النقل القسري للسكان المحليين، سواء كان ذلك داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، بغض النظر عن المبررات المقدمة.

يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين

وواصل حديثه قائلا تنص المادة 49 بوضوح على أنه "يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو إلى أي دولة أخرى، أيًا كانت الدوافع". كما تشدد على أن أي عمليات إجلاء لا يجوز أن تكون دائمة، ولا يمكن أن تتم إلا إذا استدعتها ضرورة عسكرية مطلقة، وهو ما لا ينطبق بأي حال على المخطط الإسرائيلي المزعوم.

استخدام مصطلح "الهجرة الطوعية" لا يغير من الطبيعة القسرية

وتابع إن استخدام مصطلح "الهجرة الطوعية" لا يغير من الطبيعة القسرية لهذه السياسة، حيث إن الحصار المستمر، والدمار الواسع، واستهداف البنية التحتية، تجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة، مما يدفع السكان إلى الرحيل تحت وطأة الإكراه غير المباشر. وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن إجبار السكان على المغادرة تحت التهديد أو في ظل ظروف معيشية غير إنسانية، يعد جريمة ترحيل قسري، وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية لإضفاء طابع قانوني على هذا المخطط تظل مجرد ستار لانتهاك جسيم للقانون الدولي، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع تنفيذ هذه السياسة التي تعيد إلى الأذهان عمليات التهجير القسري التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

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