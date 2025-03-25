الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير قانون دولى: الترحيل القسري تحت ستار الهجرة الطوعية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن سعى إسرائيل إلى إنشاء ما تسميه "وكالة للهجرة الطوعية" بهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، يعد خطوة تفتقر إلى أي أساس قانوني ، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
 

إسرائيل تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها تحت غطاء “الاختيار” 

 

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هذه الممارسة، التي تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها تحت غطاء "الاختيار الطوعي"، تتعارض مع المادة 49 من الاتفاقية، التي تحظر صراحةً النقل القسري للسكان المحليين، سواء كان ذلك داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، بغض النظر عن المبررات المقدمة.  

 

يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين

 

وواصل حديثه قائلا تنص المادة 49 بوضوح على أنه "يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو إلى أي دولة أخرى، أيًا كانت الدوافع". كما تشدد على أن أي عمليات إجلاء لا يجوز أن تكون دائمة، ولا يمكن أن تتم إلا إذا استدعتها ضرورة عسكرية مطلقة، وهو ما لا ينطبق بأي حال على المخطط الإسرائيلي المزعوم.  

استخدام مصطلح "الهجرة الطوعية" لا يغير من الطبيعة القسرية 

وتابع إن استخدام مصطلح "الهجرة الطوعية" لا يغير من الطبيعة القسرية لهذه السياسة، حيث إن الحصار المستمر، والدمار الواسع، واستهداف البنية التحتية، تجعل الحياة في غزة شبه مستحيلة، مما يدفع السكان إلى الرحيل تحت وطأة الإكراه غير المباشر. وبموجب القانون الدولي الإنساني، فإن إجبار السكان على المغادرة تحت التهديد أو في ظل ظروف معيشية غير إنسانية، يعد جريمة ترحيل قسري، وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

بالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية لإضفاء طابع قانوني على هذا المخطط تظل مجرد ستار لانتهاك جسيم للقانون الدولي، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع تنفيذ هذه السياسة التي تعيد إلى الأذهان عمليات التهجير القسري التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع غزة إسرائيل أزمة تهجير الفلسطينيين التهجير القسري التهجير الطوعى

مواد متعلقة

نائب رئيس الحزب الناصري: مصر ترفض مخطط إسرائيل لترحيل سكان غزة تحت مسمى التهجير الطوعي

خبير استراتيجى يكشف السيناربوهات المستقبلية لقطاع عزة بعد تراجع ترامب عن التهجير

أستاذ قانون دستوري: الاتفاق على رفض التهجير بالقمة العربية انتصار وتوحيد للصف الفلسطيني

وزير الخارجية السعودي: نثمن جهود مصر بشأن القضية الفلسطينية ونرفض محاولات التهجير

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل المباشر لكأس العالم 2026؟

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن مخزن أدوية محترق برمسيس

السيسي يشدد لرئيس الوزراء الإسباني على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

شاب يسأل: ليه ربنا لم يرسل سيدنا محمد أول النبيين؟ علي جمعة يجيب

البط المسكوفي يرتفع 8 جنيهات، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

موقع مشبوه يشعل الفتنة، عمرو موسى في قلب عاصفة تصريحات ملفقة عن المغرب

منوعات

المزيد

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معنى أزلفت، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 90 من سورة الشعراء (فيديو)

إزاي النبي كان بيتعبد قبل الرسالة؟ هل تعرض للسحر؟ ليه ربنا خلقه وحيد؟ جمعة يرد على استفسارات الشباب

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية