خبير في الشأن الإسرائيلي: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة محكوم عليها بالفشل



أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، أن الإدارة الجديدة في جيش الاحتلال الاسرائيلي، المكلفة بـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو العمل على تأجيرهم، لن تحقق نجاحًا، معتبرًا أن هذه التجربة فاشلة قبل أن تبدأ.



وأشار أنور إلى وجود تشكيك في حادثة هبوط طائرة عسكرية رومانية في جنوب إسرائيل ونقل 70 شخصًا إلى دول أوروبية، موضحًا أن هؤلاء على الأرجح ليسوا فلسطينيين، بل عملاء للاحتلال تم تهريبهم خوفًا من وقوعهم في أيدي الفلسطينيين.

إسرائيل حاولت تنفيذ ذلك بمذابح 1948



وأوضح أنور، في تصريح لـ"فيتو"، أن الولايات المتحدة فشلت في تنفيذ مثل هذه المخططات في فيتنام والصومال ولبنان وأفغانستان، مما يجعل خطط التهجير الإسرائيلية مجرد تكرار لمحاولات قديمة جديدة. وأشار إلى أن إسرائيل حاولت تنفيذ هذا المخطط عام 1948 عبر المجازر، لكن رغم ذلك بقي خمس سكان فلسطين في أرضهم.



وأضاف أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى بعض الدول العربية والأوروبية يأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارسها إسرائيل، من خلال تدمير البنية التحتية لـ قطاع غزة، لخلق بيئة طاردة للسكان. ومع ذلك، أكد أن أي دولة لم تعلن صراحة قبولها تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين، مما يعكس صعوبة تحقيق هذا المخطط.

وأشار أنور، في تصريح لـ"فيتو"، إلى أن بعض الدول العربية طرحت فكرة إعادة إعمار قطاع غزة، بينما تسعى إسرائيل إلى توسيع رقعة الاستيطان، مستلهمة أفكار حركة "كاخ" المتطرفة، من خلال مخططات تمتد إلى غزة ولبنان والأردن وحتى مصر.



ومع ذلك، شدد على أن المجتمع الإسرائيلي ليس موحدًا بشأن هذه السياسات، إذ ترى الأغلبية أن الأولوية هي حماية أراضي 1948، وترفض دفع ثمن باهظ لمشاريع توسعية تزيد من الصراع والاحتقان.



وأضاف أنور أن مشروع التهجير الإسرائيلي يمكن رصده من خلال "الرصيف الإغاثي" الذي أنشأته الولايات المتحدة في قطاع غزة، والذي رافقته حملة إعلامية مكثفة، لكنه انتهى بمقتل جنود إسرائيليين، ما يعكس مصيرًا مماثلًا متوقعًا لخطة التهجير.



ولفت إلى أن مصر قدمت خطة لإعادة الإعمار ومواجهة محاولات التهجير، في خطوة تعزز الاستقرار بدلًا من تصعيد الأزمة.

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