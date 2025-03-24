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وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة خطة العمل في العشر الأواخر والاستعداد لصلاة العيد

اجتماع وزير الأوقاف
اجتماع وزير الأوقاف مع مديري المديريات
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 عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسّعًا بمديري المديريات الإقليمية عن بُعد، لمتابعة خطة عمل الوزارة في العشر الأواخر من رمضان، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بشئون المساجد والتهجد والاعتكاف، وصلاة عيد الفطر المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصلين وإتمام الشعائر على الوجه الأمثل.

 

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة خطة العمل في العشر الأواخر

وخلال الاجتماع، شدد وزير الأوقاف على ضرورة المتابعة المكثفة للمساجد التي تقام بها صلاة التهجد والاعتكاف، والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك، لضمان توفير أجواء إيمانية مناسبة، مشيرًا إلى أهمية دور الأئمة في توعية المصلين ونشر الفكر الوسطي المستنير.

كما أكد وزير الأوقاف أن دعوة الناس للمشاركة المجتمعية في صورة صكوك الإطعام تأتي من صميم الدور الدعوي للوزارة، موضحًا ضرورة الانضباط الكامل في الأداء، وتعزيز الوعي الثقافي والديني بين المواطنين، والالتحام بهم التحام الأب الحاني والابن البارّ، وتقديم الخطاب الديني العميق الصادق والأمين.

وفي إطار تحفيز العاملين بالوزارة، كرّم الوزير خلال الاجتماع الموظفين المثاليين لشهر مارس، مشيدًا بجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، ومؤكدًا أن مسابقة الموظف المثالي تُعد خطوة رائدة في مسيرة الوزارة، إذ تهدف إلى إبراز النماذج المشرفة من العاملين، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يسهم في تقديم الخدمات الدينية بجودة وكفاءة عالية.

وقد شمل التكريم كلًّا من: الدكتور هشام كامل حامد موسى، إمام وخطيب، والشيخ أحمد محمد إبراهيم سليمان، مقيم شعائر، والشيخ عبد اللطيف العزب حسين العزب، مؤذن، والسيدة إلهام أحمد سليمان، موظفة إدارية، وجمال إبراهيم علي العايش، عامل مسجد.

وقدم الوزير التهاني للمكرمين، مثنيًا على تميزهم والتزامهم، ومؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم الكفاءات، وتحفيز كل العاملين على الإبداع والتميز في أداء رسالتهم.

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