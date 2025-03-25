محافظ الدقهلية يكرم الأمهات المثاليات بشهادات تقدير وهدايا عينية (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بحضور الدكتور أنور العدل نائب محافظ الدقهلية والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية والمستشار زاهر مصطفى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بالدقهلية ونجلاء خيرت عبد الكريم ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتورة أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ونخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، وأسر الأمهات المكرمات.

وتأتي هذه الاحتفالية بمحافظة الدقهلية تقديرًا لدور الأمهات في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار الاسري من خلال رعايتها لاسرتها واعداد الاجيال للمستقبل..

وفي بداية كلمته وجه المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولشعب مصر واهالي الدقهلية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيا أن يديم الله علي مصر نعمة الامن والأمان وأن تحقق بفضل قيادتها الحكيمة المزيد من الانجازات التي تلبي تطلعات مصرنا الغالية.

أعرب محافظ الدقهلية عن بالغ تقديره وعرفانه لدور الأم المصرية، واصفًا إياها بأنها منبع الرحمة والعطاء، والركيزة الأساسية في بناء الوطن.

وأكد أن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم مستحق لكل أم كافحت وصبرت وربّت أجيالًا صالحة وشهدت الاحتفالية تكريم 22 أمًا مثالية، بمنحهن شهادات التقدير والهدايا العينية، تكريمًا لعطائهن وتضحياتهن.



وفي ختام الحفل، وجّه المحافظ الشكر لجميع الأمهات، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل رمزًا للعطاء والصبر، وأن دورها في تنشئة الأجيال وصناعة المستقبل لا يضاهيه أي دور آخر.

كما أشاد بجهود مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم هذا الحدث، والذي يعكس روح التكافل والتقدير التي يتمتع بها المجتمع المصري تجاه الأم الضلع الثاني للاسرة مع الاب كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لجهود الوزارة المتميزة في تكريم الامهات المثاليات.



وقد تضمن برنامج الإحتفال البدء بالسلام الوطنى،وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ محمد محسن بأوقاف الدقهلية، كما تقديم العديد من الفقرات الفنيه والغنائية عن الام ودورها الرائد في المجتمع والاسرة قدمها فريق من اطفال الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وحضانة اللغات بمركز اجا بالدقهلية.

وقد سلم المحافظ الامهات المكرمات شهادات التقدير والهديا المالية والعينية وذلك تقديرا واعترافا بفضلهن واعتزازا بدورهن الرائد كنماذج مشرفة للمرأة والام المصرية بشكل عام في الحفاظ علي الاسرة والسعي الدائم لتحقيق السعادة للاسرة المصرية في ربوع الوطن.

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