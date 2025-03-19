الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

في رحاب الحبيب.. رسول الرحمة

صلى الله عليه وآله وسلم، اتسع عطفه ورحمته حتى بسطهما للأحياء كافة، بشرا وحيوانا.. إنسا وجنًّا.. ولم يقتصر ذلك على ذوي الرحم أو القرابة من الناس، ولا على الناس من غير ذوي الرحم، فكان يصفي الإناء للهرة لتشرب. وكان يواسي في موت طائر يلهو به أخو خادمه.


خدم أنس بن مالك رسول الله مدة مقامه بالمدينة عشر سنين، عامله فيها النبي الكريم معاملة الولد، وكنّاه أبو حمزة، فكان يخصّه ببعض أحاديثه، وأحيانا ما كان يناديه “يا بني”، وما عاتبه على شئ فعله، وما ضربه قط.


وأوصى المسلمين على البهائم، قائلا: "إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حظها من المنازل، ولا تكونوا عليها شياطين". وكرر الوصاة (الوصية) بها، أن "اتقوا الله في البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة". 

وقال: "إن الله غفر لإمرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قد كاد يقتله العطش، فنوعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك". وفي ذات المعنى، قال، صلى الله عليه وآله وسلم: "دخلت امرأةٌ النارَ في هرة، ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".


شملت رحمته وعطفه كل الأحياء والجماد، من ينسى قصة الجذع، وجنينه إلى لمس يدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، له، في المسجد، أثناء الخطبة؟!


كانت لرسول الله قصعة يقال لها "الغراء"، وكان له سيف محلى يسمى "ذا الفقار"، وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى “ذات الفضول”، وكان له سرج يسمى "الداج"، وبساط يسمى "الكز"، وركوة تسمى "الصادر"، ومرآة تسمى "المدلة"، ومقراض يسمى "الجامع"، وقصيب يسمى "الممشوق".
وفي تسمية تلك الأشياء بالأسماء معنى الألفة التي تجعلها أشبه بالأحياء المعروفين، ممن لهم السمات والعناوين، كأن لها شخصية مقربة تميزها بين مثيلاتها، كما يتميو الأحباب بالوجوه والملامح وبالكنى والألقاب.


كان إذا لقيه أحدٌ من أصحابه فقام، قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحدٌ من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه.


وكان أرحم الناس بالصبيان والعيال.. وإذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وأصبر الناس على أقدار الناس.. يحفظ مغيبهم كما يحفظ محضرهم، ويقول لصحبه: "من اطلع في كتاب أخيه بغير أمره فكأنما اطلع في النار".

 

في رحاب الحبيب.. من دلائل العظمة

في رحاب الحبيب.. باب الرسول في مصر


لم يثأر من أحدٍ لأنه أساء إليه في شخصه، وقد عفا عن رجل همَّ بقتله وهو نائمٌ، ورفع السيف ليهوى به فسقط من يده على كره منه، وما حارب قط أحدا كان في وسعه أن يسالمه، ويحاسنه، ويتقي شره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

في رحاب الحبيب رسول الله رسول الرحمة الرحمة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد أبو المجد

مواد متعلقة

في رحاب الحبيب.. هكذا أحب الصحابة سيدنا محمدا

في رحاب الحبيب.. الصحابة يصلون على النبي

في رحاب الحبيب.. كيف نصلي على النبي؟

في رحاب الحبيب.. الوفاء العظيم

في رحاب الحبيب.. متى نصلي على النبي؟

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقارير: محمد صلاح يرفض عرض الهلال السعودي

مها عبد الناصر تطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف أبو ظبي على بنك القاهرة

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

منوعات

المزيد

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-3-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

"الأمّ باب رحمة الله"، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية