الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك في المران

بيسيرو
بيسيرو

 عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية مباراة سيراميكا كليوباترا، وضرورة تحقيق الفوز من أجل التأهل لنهائي كأس مصر، وطالب بيسيرو الجميع بالتركيز الشديد وغلق ملف مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.
وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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