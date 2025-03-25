انتعاشة مالية لخزينة الزمالك، اعرف التفاصيل

ينتظر نادي الزمالك انتعاشة مالية كبيرة في الموسم المقبل، حيث يعمل على تحقيق مصادر دخل متنوعة ومستدامة، ومن أبرز الخطط فصل ميزانية فريق الكرة عن باقي ميزانيات النادي، مما سيساهم في توفير موارد خاصة، لتلبية احتياجات الفريق ودعمه بشكل أفضل.

وأكد مصدر أنه يتم تجهيز هذه الموارد من الآن من خلال زيادة الإيرادات من الرعايات، تسويق الحقوق التلفزيونية، وتنظيم فعاليات خاصة

وأضاف المصدر أن هناك اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للنادي، مما سيعود بالفائدة على فريق الكرة ويسهم في تعزيز استقرار الفريق ماليًّا وفنيًّا خلال الموسم المقبل.

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