للتوفير في الميزانية، اتعلمي طريقة القطايف السريعة في البيت

طريقة عمل القطايف في البيت، من وصفات الحلويات الشرقية الشهيرة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشهر رمضان المبارك، فتعد القطايف هي الحلويات الشرقية الوحيدة، التي تظهر مع ظهور هلال رمضان، وتختفي تمامًا مع انقضاء الشهر الكريم.

ويمكن تعلم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف بكل سهولة في البيت، بدلًا من شرائها جاهزة، وحشوها بمختلف الحشوات التي تفضلينها، فتتميز القطايف بأنها يمكنك عملها كصنف حادق محشو بالجبنة أو اللحم المفروم، على سفرة رمضان، كما يمكنك عمل القطايف كصنف حلو تقدمينه لأفراد أسرتك، أو لضيوفك بعد الفطار.

وتعلم طريقة عمل عجينة القطايف في البيت يوفر الكثير من الميزانية بدلًا من شرائها جاهزة، ويمكنك تعلم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف، وحفظها في الفريزر لحين استخدامها، طوال شهر رمضان الكريم.

وتعد القطايف من الحلويات الشرقية الرمضانية، التي لا تظهر إلا مع شهر رمضان، وتنتشر في الأفران، ومحلات الحلواني، وهي عجينة تتكون من الدقيق الابيض ودقيق السميد والماء والحليب، ويتم حشوها بمختلف الحشوات، مثل المكسرات، أو التمر، أو الزبيب والفواكه المجففة، كما يمكنك حشوها بالكريم شانتيه، ويمكنك عملها كصنف حادق من المقبلات، ويتم حشوها باللحمة المفرومة، أو الأجبان المختلفة، أو الخضراوات.

طريقة عمل عجينة القطايف

عجينة القطايف، فيتو

وحتى لا تضطري لشراء عجينة القطايف جاهزة، ولتوفري في ميزانية الشهر الكريم، تقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت.

مقادير عمل عجينة القطايف:

كوب دقيق أبيض

١/٤ كوب سميد ناعم

١ ١/٢ كوب حليب

١/٢ ملعقة كبيرة بيكنج بودر

١/٤ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل عجينة القطايف:

تخلط جميع المقادير في الخلاط جيدا، ثم توضع في وعاء وتغطي لمده ٣٠ دقيقة.

في طاسة تيفال ساخنة يوضع مقدار من العجينة، ثم توضع على نار هادئة، حتى تتشكل فقاعات أعلى عجينة القطايف.

استمري في عمل وحدات القطايف، حتى تنتهي من كمية العجينة.

تحفظ القطايف في فوطة مطبخ حتى تحافظ على طراوتها، فتعرضها للهواء، يجعلها تجف، وتفسد.

يمكن استخدامها مباشرة ويمكن حفظها في الفريزر لوقت الاستخدام.

طريقة عمل القطايف بالمكسرات والعسل

القطايف بالمكسرات

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، لكل ست بيت، طريقة عمل القطايف بالمكسرات.

مقادير عمل القطايف بالمكسرات والعسل:

مقادير الحشوة:

1\2 كوب بندق مجروش

1\2 كوب كاجو مجروش

1\4 كوب زبيب

4 ملاعق كبيرة صنوبر

4 ملاعق كبيرة عسل

الطريقة:

لتحضير الحشوة:

تخلط جميع مقادير الحشوة فى بولة صغيرة، وتقلب جيدا حتى يمتزج العسل مع المكسرات.

نبدأ بأخذ ملاعق صغيرة، ونحشيها بالقطايف، بعد أن تبرد وتغلق جيدًا من الأطراف.

تقلي في زيت ساخن جدا، حتى تكتسب لون ذهبي فاتح، وتصفى بمصفاة معدنية أو على ورق مطبخ.

ثم توضع مباشرة وهي ساخنة في الشربات (الشيرة)

طريقة عمل شربات القطايف:

كوب سكر + كوب ماء.

يوضع الخليط على نار هادئة، حتى يتكاثف ويصبح سميك، مثل قوام العسل.

وتقدم باردة وتزين بقليل من الفستق.

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