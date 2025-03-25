الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سجل 50.66 جنيها في هذين البنكين، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيًّا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي المصرى.

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.54 جنيها للشراء.
- 50.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.56 جنيها للشراء.
- 50.66 جنيها للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.56 جنيها للشراء.
- 50.66 جنيها للبيع.

سعر صرف الدولار 
سعر صرف الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار
الدولار

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملة الخضراء أسعار العملة البنك التجارى الدولى البنك التجارى الدولى cib البنك التجاري البنك المركزى المصرى الدولار امام الجنيه الدولار أمام الجنيه المصري الدولار في البنك الدولار في البنك التجاري الدولي الدولار في البنك التجاري الدولار فى البنك التجارى الدولى cib الدولار اليوم الدولار في البنك المركزي الدولار في بنك مصر الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار فيتو الدولار مقابل الجنيه الدولار فى مصر

مواد متعلقة

تراجع سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزى

تراجع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم، عيار 18 يسجل 3665 جنيها

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4897 جنيها

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الإثنين 24 مارس 2025

سعر الذهب عيار 21 في مصر ببداية تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

الأكثر قراءة

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

سجل 50.66 جنيها في هذين البنكين، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

النواب يقر تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى

ليفربول يفاوض غريم محمد صلاح لقيادة هجوم الريدز

منوعات

المزيد

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان؟ اعرف موقف الشرع

معارك وغزوات، "ذات الصواري" أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي

ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية