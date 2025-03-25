شباب الغربية تكرم الفائزين بمسابقة الخيمة الرمضانية للقرآن الكريم والإنشاد الديني

كرم اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ الغربية، اليوم الثلاثاء، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الخيمة الرمضانية في القرآن الكريم والإنشاد الديني والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وكرم وكيل الوزارة جميع الفائزين بحضور الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب وفضيلة الشيخ ابراهيم ترك، وأثنى على شباب الغربية بتميزهم الدائم، مشيرًا إلى تمتع هذا الجيل بفرصة ذهبية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير وتنمية مواهب من الشباب وإبراز القدرات الفنية وغيرها.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بـ الغربية قد أطلقت مسابقة الخيمة الرمضانية عبر صفحاتها وذلك خلال شهر رمضان وقد تم عرض عدد من الفيديوهات للشباب المشارك على صفحة المديرية وتم اختيار أفضل الاصوات عن طريق لجنة التحكيم واختيار المراكز الأولى الثلاثة، وتكريمهم بجوائز مالية وشهادات تقدير.

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