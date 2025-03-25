محافظ الغربية يستقبل الأنبا إغناطيوس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، الذي حضر لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في لقاء ساده الود والمحبة وأجواء البهجة التي تعكس وحدة الشعب المصري وترابطه عبر التاريخ.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره وامتنانه لهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الأخوية والمشاعر الصادقة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتآخي والتلاحم بين جميع أبنائها، بفضل سماحة شعبها وقيمه الأصيلة التي تنبذ التفرقة والتعصب.

وأضاف محافظ الغربية أن هذه الزيارة تؤكد على قوة النسيج الوطني، حيث يعيش المصريون دائمًا في وحدة وتضامن، يجمعهم حب الوطن والعمل من أجل مستقبله، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية دائمًا ما تكون فرصة لتعزيز أواصر المحبة والتآخي بين الجميع.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا إغناطيوس على اعتزازه بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والتآخي، حيث يتشارك أبناؤها في جميع المناسبات والاحتفالات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعزز من مشاعر الأخوة والمحبة بين الجميع.

كما هنأ الأنبا إغناطيوس المحافظ وجميع أبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وفي ختام اللقاء، دعا اللواء أشرف الجندي المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على المصريين بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير بروح التعاون والتكاتف بين جميع أبناء الوطن.

كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين جميع الفئات، انطلاقًا من القيم الأصيلة التي يتميز بها الشعب المصري، والتي تعد سر قوته وتماسكه في مواجهة أي تحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.