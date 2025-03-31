العيدية والكحك وصلاة الفجر، المصريون يحتفلون بالعيد رغم التحديات الاقتصادية

رغم الأزمات الاقتصادية والضغوط المعيشية، يظل عيد الفطر في مصر موسمًا للفرحة، لا يتغير بريقه مهما اشتدت الظروف. في الشوارع والأسواق، وبين البيوت والمقاهي، تتجلى روح المصريين التي تأبى أن تنطفئ أمام الصعاب، متمسكة بعادات قديمة صنعت من العيد طقسًا لا يُلغى.

عيد المصريين، أسواق مزدحمة وجيوب مرنة

قبل أيام من العيد، تمتلئ الأسواق بالحركة، ورغم ارتفاع الأسعار، يحرص المصريون على شراء مستلزمات العيد، حتى ولو بحدود ضيقة. في سوق العتبة، يتجول موظف على المعاش، بين بائعي الملابس قائلًا: "العيد فرحة الولاد، حتى لو اشترينا حاجة بسيطة، المهم نحافظ على البهجة".

أما بائعي الكعك في المناطق الشعبية، فلسان حالهم خلال السنوات الماضية: "الناس بقت تشتري بالكيلو بدل الصواني الكبيرة، بس محدش يقدر يستغنى عن ريحة الكحك في البيت".

مفهوم التكافل في الأزمات عند المصريين

في مناطق عدة، يبرز دور الجمعيات الأهلية ومبادرات الشباب، التي تعمل على توزيع لحوم الأضاحي والملابس للأطفال غير القادرين، فالأزمة الاقتصادية زادت من التكافل بين المصريين، وعدد كبير من القادرين، يتبرعون الآن بشكل أكبر حتى يصل العيد لكل بيت في مصر.

وعلى الجانب الرسمي، تحرص الدولة على تثبيت أسعار السلع الأساسية وتوفير منافذ بيع مخفضة، مما يساعد الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل على الاحتفال دون الشعور بالضيق المادي.

لهذه الأسباب، عيد المصريين حاجة تانية

العيد عند المصريين شيء آخر غير كل بلدان المنطقة، فلا يقاس بحجم الإنفاق، وإنما بحجم البهجة. في شوارع القاهرة القديمة، الجميع يذهب للمساجد لصلاة الفجر والعيد، ثم يجلس كبار السن على المقاهي، يتبادلون الضحكات ويتذكرون أجمل سنوات العمر، أما الأطفال، فهم أبطال المشهد دائمًا، يرتدون ملابس جديدة، أو حتى مكوية بعناية لتبدو كذلك، يحصلون على العيدية، ويطوفون الشوارع ببالونات وعيديات رمزية، يرددون نفس الضحكات التي سمعناها في طفولتنا.

وفي كل بيت مصري، ستجد هناك مساحة مخصصة لفرحة العيد، مهما كان حجمها. ورغم كل المتغيرات الاقتصادية، تبقى روح المصريين قادرة على اختراع أسباب الفرح، وتحويل الأزمات إلى دوافع لمزيد من التكاتف والبهجة، فالعيد في مصر ليس مجرد مناسبة دينية، بل حالة وجدانية متأصلة، لا تفقد معناها مهما تغير الزمن.

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