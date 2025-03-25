البابا تواضروس يستقبل السفير البولندي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، السيد ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا في مصر.

أعرب السفير البولندي عن سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ومصر. كما تناول اللقاء أوجه التعاون المثمر بين مصر وبولندا في مجال الآثار، في ضوء الاهتمام المشترك بحفظ التراث التاريخي.

وأشار السيد موركوتشينسكى كذلك إلى أهمية زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني لبولندا، لما تتيحه من فرصة للتعرف على المسيحية في بولندا والكنيسة البولندية.

ومن جانبه رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بضيفه، مقدمًا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والعائلة الأرثوذكسية القديمة، مؤكدًا على العلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية بمختلف الكنائس حول العالم.

افتتاح كنيسة العذراء ومارجرجس في بلجيكا بحضور الأنبا أرساني

افتتح نيافة الأنبا أرساني، أسقف هولندا، كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس في مقاطعة لمبورخ بمنطقة الفلاندرن شمال بلجيكا، وذلك ضمن نطاق إشرافه الرعوي في البلاد.

وأقيم بهذه المناسبة قداس إلهي ترأسه نيافته داخل الكنيسة، حيث ألقى عظة هنأ فيها أبناء الكنيسة بافتتاحها، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، وعلى رأسهم القمص موسى سرور، كاهن الكنيسة في بلجيكا، لجهوده الكبيرة في تأسيس الخدمة.

وشهدت مراسم الاحتفال أيضا قيام نيافة الأنبا أرساني بتعميد طفلين، إضافة إلى رسامة مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس عقب صلاة الصلح.

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