ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

أثار ظهور تشكيلات ضوئية غامضة وغريبة على هيئة دوامة، في سماء عدة مدن روسية وأوكرانية، أمس الاثنين، حالة من الفزع بين سكان المنطقة، الذين لا يعرفون حتى الآن ما هو هذا الشيء الغامض الذي ظهر في السماء، بتكوينات غريبة.

ظهور تكوينات ضوئية غريبة في سماء روسيا وأوكرانيا

أرجع عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الروس حدوث تكوينات ضوئية غريبة في سماء روسيا وأوكرانيا، بأنها قد تكون علامة من "الفضائيين"، بينما أشار آخرون إلى أن هذه التكوينات الغامضة قد تكون صاروخ من صواريخ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي انفجر في السماء.

تكوينات حلزونية تظهر في سماء روسيا وأوكرانيا، فيتو



أفاد سكان مدن روسية مختلفة، منها كالينينجراد وروستوف وكراسنودار وغيرها، بأنهم شاهدوا ظهور أشكال غامضة في السماء، أمس الاثنين، الأمر الذي أدي لفزع السكان من ظهور الأشكال والتكوينات الحلزونية الغامضة في السماء.

أثارت الظاهرة ردود أفعال واسعة بين النشطاء، الأمر الذي دفع عدد من خبراء الفلك والفيزيائيين لتفسير هذه الظاهرة، حيث علق الفلكي السعودي مُلهم هندي قائلًا: " الأدخنة المضيئة اللولبية التي تمت مشاهدتها شرق أوروبا وخاصة فوق روسيا وأوكرانيا هي بسبب تشغيل المحركات للمرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 التابع لشركة SpaceX المهمة NROL-69 والحمولة سرية.. وليس إنفجار صاروخ فقط تم تشغيل المحركات للمرحلة الثانية للصاروخ لعمل مناورة الصاروخ فالكون 9"

ظهور تكوينات غريبة في سماء روسيا يثير الفزع، فيتو

علاقة التكوينات الغريبة بمروحة الدجال والبوابة النجمية



ونفي الدكتور محمد عادل سويلم، باحث في المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء، ما يتم تداوله من خلال بعض النشطاء والتي ربطت ظهور الأشكال الغامضة في سماء روسيا وأوكرانيا بما وصفوه بـ "مروحه الدجال، وبوابه المهدى، وكشاف المداح، وبوابه نجميه"، مؤكدًا أن الظاهرة علمية وغير مربوطة بالخرافات.

ظهور تكوينات حلزونية غامضة في السماء، فيتو



وأرجع الدكتور محمد عادل سويلم حدوث الظاهرة الغامضة إلى تأين الغازات في الغلاف الجوي، فقال: "الشكل الذي ظهر في سماء العالم هو إحدى أشكال تأين الغازات في الغلاف الجوي، والتأين هو ظاهرة طبيعية تحدث في الغلاف الجوي بنسب معقوله، وعندما يحدث فرط في عمليات التأين أو قله فيها نري أشكال مختلفه وطبيعي تكون غير مالوفه"

وأكد الدكتور محمد سويلم أن "التأين ممكن يحدث لغازات مثل الليثيوم والهيليوم أو الهيدروجين أو الأرجون أو النيون، يعني في الغالب العمليه متعلقه بشيئ كوني لا تدخل فيه مثل البلازما الشمسيه والدفقات الاكليليه التي تضرب غلافنا الجوي المغناطيسي والتي نرى منها أشكال مختلفه مثل الأرورا أو الشفق"

تكوينات غامضر تظهر في السماء، فيتو

السر في صاروخ أيلون ماسك



وأوضح "عندما تصطدم هذه الجسيمات بالجزيئات والذرات الموجودة في الغلاف الجوي، فإنها تنقل الطاقة إلى هذه الذرات مما يجعلها مثارة ثم تطلق هذه الطاقة على شكل ضوء عندما تعود إلى حالتها المستقرة. ترجع الألوان المختلفة للشفق القطبي إلى اختلاف أنواع الغازات الموجودة في الغلاف الجوي والارتفاع الذي تحدث فيه العملية. على سبيل المثال، يتشكل الشفق الأخضر من الأكسجين على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر فوق سطح الأرض، بينما يتشكل الشفق الأحمر من الأكسجين على ارتفاعات أعلى"

الأدخنة المضيئة اللولبية التي تمت مشاهدتها شرق أوروبا وخاصة فوق #روسيا و#أوكرانيا

هي بسبب تشغيل المحركات للمرحلة الثانية من صاروخ فالكون 9 التابع لشرڪة SpaceX

المهمة NROL-69 والحمولة #سرية pic.twitter.com/cApydiAZ7U — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) March 25, 2025



وأوضح الدكتور محمد سويلم "أما الأسباب البشريه في العامل الأول والرئيسي يكون وقود الصواريخ والطائرات النفاثة، وأولهم أقمار سبيس أكس التي طورت وقودها على ٣ مراحل بدايه من المحركات، التى تعمل بالكيروسين في بدايه الـ٢٠١٣، ومنها نوعين ميرلين وكسترال، والاثنين يعملو بالضغط الدافع، ويتم وضع شريحه من النيوبيوم في طريق احتراق عالي لغاز أل إيه..؟ الهيليوم"



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