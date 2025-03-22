ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

أثار ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى وقت الفجر، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت السحابة الحمراء فوق جبل موسى في سانت كاترين، فجر أمس، واستمرت لمدة حوالي 10 دقائق.

ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف

وأثارت السحابة مخاوف البعض، حيث ربطوها بقرب وقوع زلزال، كما حدث في تركيا، وآخرون ربطوها بقرب الساعة وانشقاق القمر، فيما أشار فريق ثالث إلى أنه قد تكون ليلة من ليالي القدر، وخاصة أنها ظهرت في العشر الأواخر من شهر رمضان، لكن التفسير العلمي لظهور السحابة الحمراء فوق جبل موسي كشف السر.

سحابة حمراء تظهر فوق جبل موسي في صلاة الفجر، فيتو

عبر البلوجر وليد محمود عن مخاوفه لـظهور السحابة الحمراء فوق جبل موسى فقال: "اقتربت الساعة وانشق القمر".

أما البلوجر محمود القرشي فربطها بـ "ليلة القدر"، خاصة أنها ظهرت في ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر رمضان.

وعلق البلوجر سيد إبراهيم فقال: ""‏سحابة حمراء" تظهر فوق جبل موسي وقت الفجر أمس.. ظاهرة غريبة وفريدة لأول مرة في أرض التجلي".

لكن البلوجر محمد رضا أكد أن ظهور السحابة الحمراء في هذا المكان لم يكن جديد، فقال: "نفس الحوار هذا حدث العام الماضي تقريبًا في نفس الميعاد أو شهر أربعة أو خمسة، وأرجعوا السبب لتأين الغلاف الجوي..." .

وعبر البلوجر جيجي محمد عن مخاوفها قائلة: "ظهور السحابة موجودة من بعد أذان العشاء تقريبًا لأن أخي كلمنى في هذا الوقت، وقالى السماء فيها حاجة غريبة ونور بيظهر ويختفى...".

أما البلوجر مروة سيد فعبرت عن خوفها وقالت: "الخوف يحدث عندنا زلزال مثلما حدث ضوء فى تركيا وبعدها حصل زلزال".

وقالت البلوجر نها مسلم: "شفت إضاءات بيضاء غريبة من غير شعاع فعلا.. في المنصورة غريبة جدًا، وكأن حاجات بتجري لو مشفتش بعيني هقول تخاريف.. حركتها غريبة جدًا وغير منتظمة".

سر ظهور السحابة الحمراء

وعلق الدكتور محمد عادل سويلم، باحث في المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء، كاشفًا عن سر ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى في وقت صلاة الفجر، فقال: "ظهرت هذه الأضواء في سماء مصر فجر الأمس وسببت تضارب أراء وجدل كبيرًا، حسبما تم نشره، عمومًا هي حالة من حالات تأين الغلاف الجوي، نتيجة الأشعة الكونية والبلازما الشمسية... حالة الغلاف المغناطيسي للأرض".

ظهور السحابة الحمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف، فيتو

وقال الدكتور محمد عادل سويلم: "الموضوع حتى لو خطر وشكل من أشكال ضعف الغلاف المغناطيسي، إلا أنه ليس له علاقة بشمس تطلع من الغرب، وخسف بالمشرق والخ الخ".

وعن سبب ظهور السحابة الحمراء فوق جبل موسى، قال محمد عادل سويلم: "السبب الأرجح لـ"السحابة الحمراء" فوق جبل موسى هو سحابة عدسية تتشكل فوق الجبال وتبدو حمراء عند الفجر بسبب تشتت ضوء الشمس. البحث يشير إلى أنها ظاهرة جوية طبيعية، تتأثر بالتضاريس الجبلية وإضاءة الشروق. الغبار أو الرطوبة في الجو قد يعزز اللون الأحمر، لكن الظروف الدقيقة في 20 مارس 2025 غير واضحة".

التفسير العلمي لظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى

وعن التفسير العلمي لظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى، أشارت الأبحاث إلى أن ظهور السحابة الحمراء يمكن أن يكون مرتبطًا بعدة عوامل طبيعية وفيزيائية، منها "تشتت وانكسار الضوء، عند شروق أو غروب الشمس، تمر أشعتها عبر طبقات سميكة من الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تشتت الضوء الأزرق وبقاء الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي، في المناطق الجبلية، يمكن للضوء المنكسر أن ينعكس على السحب بطريقة تعطيها لونًا أحمر أو أرجوانيًا".

السحاب الحمراء فوق جبل موسى تثير المخاوف، فيتو

ومن أسباب ظهور السحابة الحمراء أيضًا ما يُعرف بـ "السحب العدسية، هذه السحب تتشكل عادة فوق الجبال العالية، بسبب تدفق الرياح الرطبة فوق التضاريس المرتفعة، ما يؤدي إلى تكثف الهواء وتكوين سحب ذات شكل عدسي، وعند شروق أو غروب الشمس، يمكن أن تأخذ هذه السحب لونًا أحمر زاهيًا نتيجة انعكاس الضوء عليها".

كما أشارت الأبحاث إلى "وجود جسيمات دقيقة في الهواء، إذا كان هناك غبار أو رماد بركاني أو حتى تلوث جوي في المنطقة، فإنه يمكن أن يزيد من تشتت الضوء الأحمر، ما يجعل السحب تبدو أكثر احمرارًا من المعتاد".

وهناك "ظاهرة السحب المرتفعة، السحب الموجودة على ارتفاعات عالية جدًا يمكن أن تكتسب ألوانًا زاهية عندما تتعرض لأشعة الشمس قبل شروقها أو بعد غروبها، وهي ظاهرة تُعرف باسم "الإشعاع الشمسي المتأخر".

وأكد بعض الباحثين في مجال البحوث الفلكية أن "ظهور السحابة الحمراء فوق جبل موسى غالبًا مرتبط بالانعكاسات الضوئية، وتشتت الضوء، وتشكّل السحب العدسية أو المرتفعة، ولا يوجد أي دليل على أن الظاهرة غير طبيعية أو أنها تشكل أي خطر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.