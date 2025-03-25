أمريكا وأوكرانيا يبحثان عقد هدنة مع روسيا لمدة 30 يوما

يعقد مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون جولة جديدة من المحادثات، اليوم الثلاثاء، في الرياض بحسب ما أفاد مصدر أوكراني، غداة يوم اجتماع مطول بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن هدنة جزئية في أوكرانيا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال عضو في الوفد الأوكراني في تصريحات إعلامية "ما زلنا نعمل مع الأمريكيين".

المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير بشكل جيد

وكان مصدر في البيت الأبيض قد قال، إن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة في السعودية مع وفدين من أوكرانيا وروسيا تسير بشكل جيد ومن المتوقع صدور إعلان إيجابي قريبا.

وأضاف المصدر أن "المحادثات التي تيسرها الفرق الفنية لإدارة ترامب في الرياض تسير على ما يرام، وجميع الأطراف المعنية تعمل بجد طوال اليوم وخلال المساء. ونتوقع صدور إعلان إيجابي في المستقبل القريب".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" أن وفدا أمريكيا وأوكرانيا يجري مباحثات بشأن هدنة جزئية مع روسيا لمدة 30 يوما، تشمل منشآت الطاقة والبحر الأسود.

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