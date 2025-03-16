أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

كشف الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، الباحث هاني إبراهيم، عن رصد القمر الصناعية لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنشوب 5 حرائق في إثيوبيا، بالقرب من خط النقل الكهربائي لسد النهضة، وجنوب السد الركامي الأكثر خطورة "سد السرج".

اشتعال 5 حرائق بالقرب من سد النهضة



وأكد الباحث هاني إبراهيم أن الحرائق التي نشبت في إثيوبيا تفاوتت معدلاتها بين المنخفضة إلى الكبيرة، موضحًا أن أحد الحرائق بقوة 26 ميجاوات، كان في نطاق خط النقل الكهربائي لسد النهضة، بينما الحريق الأشد بقوة 74 ميجاوات كان على مسافة أقل 350 مترًا من خط النقل الكهربي للسد، ولم يسبق تسجيل تلك الارتفاعات في الدرجة الاشعاعية لحريق من قبل في هذا النطاق.

ناسا ترصد حرائق إثيوبيا، فيتو

وقال الباحث هاني إبراهيم عن الحرائق التي تم رصدها بالقرب من سد النهضة، والتي وقعت أمس السبت: "من خلال قمر أكوا التابع لوكالة ناسا تم رصد 5 حرائق في نطاق طريق جوبا اسوسا وبالقرب من خط النقل الكهربي للسد الكارثي جنوب سد السرج بحوالي 6 كم في اتجاه اسوسا اثيوبيا. تفاوتت الحرائق بين معدلات منخفضة إلى متوسطة وكبيرة."

حرئق غير مسبوقة في نطاق سد النهضة



وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه "في الساعة 2 ظهرا تم رصد حريقين بقوة تعادل 15 و16 ميجاوات وهي معدلات إلى حد ما أقل من المتوسطة ثم اعقبهما بساعة 3 حرائق بقوة 26 و37 و74 وهي معدلات متوسطة إلى كبيرة."

نطاق الحرائق في إثيوبيا، فيتو



وأوضح هاني إبراهيم أن "أحد الحرائق بقوة 26 ميجاوات كان في نطاق خط النقل الكهربي للسد، بينما الحريق الأشد بقوة 74 ميجاوات كان على مسافة أقل 350 متر من خط النقل الكهربي."

وأشار الباحث هاني إبراهيم إلى أنه "في هذا الفترة من العام ترتفع درجات الحرارة في إثيوبيا وتسجل أرقام تتجاوز 40 درجة في تلك النطاقات، وتحدث حرائق غابات محدودة بقوة اشعاعية أقل من 15 ميجاوات، ولم يسبق تسجيل تلك الارتفاعات في الدرجة الاشعاعية لحريق من قبل في هذا النطاق."

وعن سبب وقوع الحريق غير المسبوق في نطاق سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "قد تكون مؤشر لارتفاع كبير في درجات الحرارة أو أنشطة أخرى مثل حريق كهربي."

موقع الكوارث العالمي يطلق التنبيهات



وأصدر موقع "إنذار الكوارث العالمي global disaster alert" تنبيه بشأن الحرائق في إثيوبيا والسودان، مشيرًا إلى أن تاريخ البدأ في الحرائق من 8 إلى 16 مارس 2025، والمنطقة المحروقة وصلت نحو 5276 هكتارًا، وبلغ عدد الأشخاص المتأثرين بالحرائق 341 شخصًا.



وبرغم من التنبيهات ورصد القمر الصناعة للحرائق، والتي يعتبر بعضها غير مسبوق في هذا النطاق، لكن إثيوبيا لم تصدر أي بيان بشأن هذه الحرائق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.