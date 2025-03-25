الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

رصف المدخل الرئيسي بقرية الركابية في محافظة دمياط

رصف المدخل الرئيسي
رصف المدخل الرئيسي بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة رشدي عبد القادر صيام، أعمال رصف المدخل الرئيسي بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة التواجد الميداني لمتابعة المشروعات الجارية، ورفع كفاءة الطرق لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، 

 

تحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تسهيل حركة السير وتحقيق معايير الأمن والسلامة على الطرق، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف المدخل الرئيسي بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ
رصف المدخل الرئيسي بقرية الركابية بمركز كفر البطيخ

وأكد  رشدي عبد القادر صيام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، أن أعمال الرصف تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان تنفيذها بأعلى جودة، تحقيقًا لرؤية المحافظة في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات بالمناطق المختلفة.

وأشار إلى أن القيادة التنفيذية بالمحافظة حريصة على استكمال كافة مشروعات الرصف والتطوير، بما يحقق سيولة مرورية ويحافظ على سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان استدامة الأعمال المنفذة.

 

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الجدول الزمنى المحدد الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السلامة على الطرق المقدمة للمواطنين الوحدة المحلية لمركز ومدينة محافظ دمياط كفر البطيخ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

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