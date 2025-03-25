صحة الدقهلية: تطعيم أكثر من 700 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، تطعيم نحو702 ألف و101 طالبًا بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسى.

تطعيم مايزيد عن 700 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى



وأوضح مدكور أنه تم تطعيم نحو 397 ألف و695 طالبًا بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى ضد الإلتهاب السحائى، كما أضاف وكيل الوزارة،أنه فيما يتعلق بلقاح الثنائى فقد جرى تطعيم 304 ألفا و406طلاب بالصفين الثانى والرابع الابتدائى.

التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر



وأكد وكيل صحة الدقهلية أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات، وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.



جاء ذلك تحت إشراف الدكتورتامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامه مدير عام الطب الوقائي والدكتورة حسناء أمين مدير إدارة التطعيمات علاوة على مراقبى التطعيمات طارق نصر ورضا الحسيني و ربيع سيد ومحمد لاشين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.