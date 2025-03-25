جلسة مرتقبة بين الأهلي وزيزو لحسم التوقيع، اعرف التفاصيل

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك جلسة مرتقبة ستجمع أحد مسؤولي النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من أجل حسم صفقة انتقال اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هناك شبه اتفاق تم مع والد اللاعب ولكن زيزو لم يوقع على عقود اللعب للأهلي حتى هذه اللحظة ومن ثم نسعى خلال الجلسة المرتقبة للحصول على توقيع اللاعب.

وأوضح أن ملف التفاوض مع زيزو يقوده أحد أعضاء مجلس إدارة النادي بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي يرغب في حسم الصفقة لتدعيم صفوف الأهلي في كأس العالم للأندية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر شاشة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن مشاركة الدولي التونسي علي معلول مع الفريق أمس في مباراة طلائع الجيش التي شهدت مشاركة فريق 2005 مدعم ببعض اللاعبين من الفريق الأول.

ويخضع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الاطمئنان علي إصابته العضلية التي غادر بسببها مباراة طلائع الجيش أمس في الشوط الثاني وذلك من أجل حسم موقف اللاعب من التواجد ضمن الحسابات الفنية في مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما يعقد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي الأهلي جلسة مع مصطفى مخلوف حارس مرمي الأهلي من أجل تصحيح أخطاء اللاعب في مباراة طلائع الجيش التي خسرها الأهلي أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد حيث استقبلت شباك حارس مرمي الأهلي ثلاث أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين امس على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الهلال السوداني الثلاثاء القادم بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس.

أضاف: عودة اللاعب الي قائمة الفريق قرار مارسيل كولر حيث أصبح جاهزا طبيا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد إف سي وديًّا غدا الأربعاء وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، امس استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

مران الأهلي استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.