الأهلي يضيق الفارق ويسجل هدفه الأول في مرمى طلائع الجيش

كأس عاصمة مصر، أحرز اللاعب أدم سمير هدف الأهلي الأول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، وأصبحت النتيجة تقدم الطلائع بهدفين مقابل هدف

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: متعب، فتح الله، عمرو طارق، زولا.

خط الوسط: علي حمدي، حميد ماو، إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير، يسري وحيد، جودوين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، خالد عوض، كريم طارق، مصطفى الخواجة، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد علاء، حامد الجابري، ومحمد هاني.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

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