مصر & سيراليون.. مواجهة مصيرية في تصفيات المونديال.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني.. بوركينا فاسو تطارد الفراعنة.. وهذه سيناريوهات التأهل لكأس العالم 2026

منتخب مصر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، مواجهة قوية وحاسمة اليوم الثلاثاء أمام منتخب سيراليون في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

مواجهة مصيرية لتأمين صدارة المجموعة

وتعد مباراة المنتخب اليوم مصيرية وحاسمة بعد فوز منتخب بوركينا فاسو على غينيا بيساو بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة، ورفع رصيده إلى 11 نقطة في وصافة المجموعة الأولى، خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 13 نقطة، وتتبقى له مباراة الجولة السادسة، التي يخوضها اليوم أمام سيراليون.

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراته أمام سيراليون

وأصبح ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، كما يلي:

1- مصر: 13 نقطة.

2- بوركينا فاسو: 11 نقاط.

3- سيراليون: 8 نقاط.

4- غينيا بيساو: 6 نقاط.

5- إثيوبيا: 6 نقاط.

6- جيبوتي: نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام منتخب سيراليون في مواجهة اليوم الثلاثاء.

وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية (حمدي فتحي) - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

الفوز يقرب منتخب مصر من كأس العالم

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بإستاد القاهرة، ويملك حظوظ كبيره للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

فوز المنتخب الوطني على سيراليون في لقاء اليوم باستاد القاهرة، ليس خيارا، خاصة أن سيراليون أحد المنافسين المباشرين للفراعنة على بطاقة التأهل، والفوز يرفع رصيد مصر إلى 16 نقطة، فيما سيتجمد رصيد المنافس عند 8 نقاط، وبالتالي إبعاده عن المنافسة، ويبقى النزال قائما بين منتخب مصر ومنتخب بوركينافاسو.

منتخب بوركينافاسو، فيتو

موقف بوركينافاسو

وفاز منتخب بوركينافاسو صاحب المركز الثاني في الجولة الحالية على غينيا بيساو بهدفين مقابل هدف، ليواصل منتخب الخيول مطاردة الفراعنة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة.

أجندة سبتمبر تحسم تأهل الفراعنة للمونديال

وبالذهاب إلى فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، نجد أنها قد تحسم إلى حد كبير تأهل منتخب مصر بشكل رسمي لبطولة كأس العالم 2026، وفقا للسيناريوهات التالية:

منتخب غينيا بيساو، فيتو

تأخر التأهل للجولة الثامنة أمام بوركينافاسو

هناك سيناريوهات قد تجعل حسم الفراعنة بطاقة التأهل في مباراته أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة في سبتمبر المقبل، وستكون على النحو التالي:

منتخب سيراليون، فيتو

- في حال خسارة بوركينا فاسو أمام جيبوتي، سيتجمد رصيدها عند 11 نقطة، بالتالي تحتاج مصر لنقطة أيضًا في مواجهة الخيول، حيث سيصبح رصيد منتخب مصر 20 نقطة وبوركينافاسو 12 مع تبقي جولتين فقط في التصفيات بـ6 نقاط.

- أما في حال تعادل بوركينا أمام جيبوتي سيصل رصيده إلى 12 نقطة، وهنا رصيد مصر (19 نقطة) يكفيها التعادل أمام بوركينافاسو من أجل التأهل، لتصبح 20 والمنافس 13.

- ولكن في حال فوز بوركينا فاسو بمباراتيها ضد غينيا بيساو وجيبوتي، يعني وصولها إلى 14 نقطة، فيما مصر (19 نقطة)، هنا سيكون منتخب الفراعنة في حاجة إلى الفوز على بوركينافاسو على ملعبها لحجز بطاقة التأهل للمونديال رسميًا، حيث سيصبح رصيده 22 فيما سيتجمد رصيد المنافس عند 14، بينما التعادل سيجعل الفارق بينهما 5 نقاط، وهنا سيتأجل الحسم حتى الجولة قبل الأخيرة.

منتخب جيبوتي، فيتو

السيناريو الأخير

في حال لم تتحقق أي من السيناريوهات السابقة، سيتأجل حسم تأهل الفراعنة لكأس العالم 2026، إلى التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، وخوض مباراتي آخر جولتين ضد جيبوتي على ملعبها ثم غينيا بيساو في القاهرة، وذلك سيتوقف على إحتمالين: إما نهاية مباراة مصر وبوركينافاسو في الجولة الثامنة بالتعادل، أو نجاح الأخير في الفوز، وتقليص الفارق إلى نقطتين فقط.

وحال حدوث أحد آخر سيناريوهين، سيكون على منتخب مصر حسم مصيره بيده من خلال خروجها لمواجهة جيبوتي والفوز عليها في عقر دارها، ثم العودة لمواجهة غينيا بيساو والفوز عليها بالقاهرة.

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