الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لبحث دعم المناطق غير المخدومة

الصرف الصحى بالإسكندرية
الصرف الصحى بالإسكندرية

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الشركة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي الشركات، والشخصيات المؤثرة في المُجتمع السكندري.

 

المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة نصر

بعد مخاوف من انتشارها بشكل واسع، حقيقة وصول تعزيزات روسية ضخمة في سوريا حاليًا

تناول الاجتماع سبل دعم القرى والمناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي بعد، خاصة في ريف المنتزه، حيث يعاني الأهالي من مُشكلات بيئية وصحية بسبب غياب هذه الخدمات الأساسية.

وأكد رجال الدين المشاركون في الاجتماع أهمية التضامن المجتمعي والتكاتف بين مختلف الجهات لدعم غير القادرين والعمل على حل هذه المشكلات، مشددين على دور المؤسسات والشركات في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار اللواء "محمود نافع" إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى كافة المناطق المحرومة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع المسيحي الدين الإسلامي

مواد متعلقة

داعش يهاجم منازل في دير الزور لم تدفع الزكاة

المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة نصر

محامو الطوارئ: الجيش السوداني ارتكب مجزرة جديدة في دارفور

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

تعرف على سيناريوهات أسعار الوقود بعد عيد الفطر، ومصدر: الزيادة المتوقعة كبيرة

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأوقاف تعلن تخصيص 6240 ساحة لصلاة عيد الفطر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والدنيس والسبيط وانخفاض الجمبري

منوعات

المزيد

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

رصد حدثين خطيرين عند منتصف الليل، دراسة تكشف مؤشرات اقتراب ساعة يوم القيامة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام سيراليون (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم أكل الكنافة في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

حدث في 25 رمضان 1418هـ، وفاة الشيخ إسماعيل العدوي خطيب الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية