اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لبحث دعم المناطق غير المخدومة

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الشركة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونخبة من رجال الأعمال، ومسؤولي الشركات، والشخصيات المؤثرة في المُجتمع السكندري.

تناول الاجتماع سبل دعم القرى والمناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي بعد، خاصة في ريف المنتزه، حيث يعاني الأهالي من مُشكلات بيئية وصحية بسبب غياب هذه الخدمات الأساسية.

وأكد رجال الدين المشاركون في الاجتماع أهمية التضامن المجتمعي والتكاتف بين مختلف الجهات لدعم غير القادرين والعمل على حل هذه المشكلات، مشددين على دور المؤسسات والشركات في تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار اللواء "محمود نافع" إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى كافة المناطق المحرومة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الإسكندرية.

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