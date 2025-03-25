المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل غيابيا بتهمة حيازة وإحراز كمية من المواد المخدر بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر معلومات تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطها الاجرامي.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وعقب استصدار اذن من النيابة انتقلت قوة امنية الي حيث توجد المتهمة وبالدخول الي مسكنها تبين عدم وجودها.



وبتفتيش مسكن المتهمة عثر بداخله على كمية من مخدر الحشيش، تم التحفظ عليه وإرساله إلى المعمل الكيماوي للتحليل والفحص.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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