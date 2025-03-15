السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

قاعدة حميميم الروسية تطالب السوريين النازحين إليها بالمغادرة إلى مدنهم

منشورات في سوريا،فيتو
منشورات في سوريا،فيتو

وزعت القوات الروسية في قاعدة حميميم منشورات ورقية تطالب أهالي الساحل السوري الذين لجأوا إليها، بالمغادرة.

 وأوضحت  أن الأوضاع قد باتت مستقرة في مناطقهم وأن القاعدة لاتستطيع إيواء هذا العدد وتقديم المساعدات لهم، وحددت يوم غد المصادف 16 مارس موعد تقديم سلال غذائية للمغادرين.

وفي 11 مارس الجاري، تظاهر الآلاف من المواطنين الهاربين من منازلهم للاحتماء بقاعدة حميميم الروسية، ضد عمليات التصفية والجرائم التي ارتكبها عناصر وزارتي الدفاع والداخلية والمسلحين  السورية الموالين لهما بحق أبناء الطائفة العلوية.

وهتف المتظاهرون ضد التصفية العرقية، وكتبوا لافتات تطالب بحماية دولية من عمليات التصفية التي طالت المئات.

كما رفض المتواجدين في القاعدة مغادرتها والعودة إلى منازلهم رغم جهود محلية طلبت منهم العودة وتكفلت بالحماية.

وتفاقمت الأوضاع المعيشية في الساحل وجباله مع استمرار انقطاع المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للعائلات، بالتوازي مع العملية الأمنية في الساحل التي جاءت ردا على هجوم مسلحين علويين على حواجز قوات الأمن ووزارة الدفاع السورية يوم الخميس 6  مارس.

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الطائفة العلوية الساحل السوري القوات الروسية حميميم قاعدة حميميم الروسية

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