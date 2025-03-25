الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بعد نقله للمستشفى، تفاصيل الحالة الصحية لمطرب المهرجانات مصطفى عنبة

عنبة
عنبة

أعلن الفنان الشاب مصطفى عنبة، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونشر صورة له من المستشفى على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 وأرفق عنبة الصورة بتعليقه: “عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم..دعواتكم”.

في هذا السياق، كشف المقربين من عنبة تفاصيل حالته الصحية، حيث أكد أحد أصدقائه، أنه كان يعاني من بعض الآلام في جسمه، ولكن اشتد الألم بشكل مفاجئ، مما تسبّب  في ذهابه للمستشفي سريعًا.

وأوضح صديق عنبة، أنه أجرى بعض الفحوصات، وغادر المستشفي، استعدادًا لاستكمال بعض الفحوصات، والتأكد من حالته الصحية خلال الايام المقبلة.


على الجانب الآخر، أكد الفنان مصطفى عنبة، أنه فكر في الاعتزال بسبب الحوادث الكثيرة التي يتعرض لها مطربو المهرجانات، قائلا: "حصل كذا حادثة في المجال ده وأنا مصنف تبع المهرجانات لكن الموسيقى اللى بعملها مهرجانات وحسيت إن فيه مشاكل والدنيا بتبوظ معانا".

وأشار عنبة، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن هدفه هو نجاح الفنان في الأغاني وليس جمع الفلوس من منصات يوتيوب، موضحا أن لديه مدير أعمال ونجاح الأغاني يروج له عمله ما يؤدي إلى تلقيه الكثير من عروض الحفلات.

واستكمل: "أنا ماشي على الطريق الصحيح ومش هدفي ألم فلوس من اليوتيوب وعندي مدير اعمال ونجاح الاغنية بيجيب لى حفلات وممكن أعمل كمتخصص للإعلانات والأفلام وهعمل كده وكزبرة عمل الخطوة دي وهو أخذ خطوة صح في طريقه".

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