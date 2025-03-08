السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

كيم جونج أون يتوعد: غواصاتنا النووية ستصل إلى أي مكان بلا قيود

كيم جونج أون، فيتو
كيم جونج أون، فيتو

حذر زعيم  كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".

 

كيم يتفقد مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

جاء ذلك خلال تفقد كيم جونج أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، دون الكشف عن تاريخ ومكان الزيارة وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.

 

مواجهة دبلوماسية الزوارق الحربية

وأكد كيم ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".


وأضافت الوكالة أن كيم شدد على أن "قدرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الدفاع البحري، والتي تلعب دورًا مسؤولًا ورئيسيًّا في الدفاع عن السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، سيتم عرضها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".


وتُعد الغواصة العاملة بالطاقة النووية من بين الأنظمة العسكرية المتطورة التي تعهد كيم بتطويرها، إلى جانب الأقمار الصناعية للتجسس والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب.


كما حدد زعيم كوريا الديمقراطية هدفًا لتحديث السفن البحرية وتحت الماء، بما في ذلك تطوير وامتلاك سفن حربية متطورة، دون تقديم تفاصيل إضافية.


وفي سبتمبر 2023، كشفت كوريا الديمقراطية، عن أول غواصة تكتيكية للهجوم النووي قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء. وفي ذلك الوقت، أعلن كيم خططًا لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون غواصة تعمل بالطاقة النووية سفن حربية ساحقة
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